Ярославские нерпы танцуют в обнимку

Танец маленьких нерп. Фото: Ярославский зоопарк

Эти удивительные звери – отличные пловцы: под водой они развивают скорость до 25 км в час, способны нырять на глубину до 200 м и оставаться под водой едва ли не полчаса.

Бассейн в Ярославском зоопарке, к сожалению, не настолько глубокий, но о том, чтобы подопечные чаще двигались, сотрудники позаботились. Регулярно для нерп проводят тренинги с любимыми игрушками.

Но даже в отсутствие мячиков и прочих водоплавающих развлечений пресноводные тюлени не скучают. Только посмотрите, как они танцуют!