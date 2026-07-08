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НовостиОбщество8 июля 2026 7:41

Ярославские нерпы танцуют в обнимку

В зоопарке показали, как проходит тренинг пресноводных тюленей
Георгий БРИНЧУК
Танец маленьких нерп. Фото: Ярославский зоопарк

Танец маленьких нерп. Фото: Ярославский зоопарк

Эти удивительные звери – отличные пловцы: под водой они развивают скорость до 25 км в час, способны нырять на глубину до 200 м и оставаться под водой едва ли не полчаса.

Бассейн в Ярославском зоопарке, к сожалению, не настолько глубокий, но о том, чтобы подопечные чаще двигались, сотрудники позаботились. Регулярно для нерп проводят тренинги с любимыми игрушками.

Но даже в отсутствие мячиков и прочих водоплавающих развлечений пресноводные тюлени не скучают. Только посмотрите, как они танцуют!

Нерп в зоопарке развлекают, как могут.

Ярославский зоопарк