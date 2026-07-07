Стало известно, какие ярославские улицы обновят до конца года

Фото: Мэрия Ярославля.
Как сообщили в мэрии, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» нынче обновят следующие участки:
улица Советская (от Красной площади до улицы Трефолева);
проспект Фрунзе (от улицы Светлой до Костромского шоссе);
улица Панина (от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова);
улица Марголина (от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе);
улица Выставочная (от проспекта Октября до улицы Базовой);
улица Выставочная (от улицы Базовой до гаражного кооператива «Керамзит»);
улица Ростовская (от улицы Фабричной до улицы Посохова).
За счет субсидий из областного бюджета в порядок приведут 5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до улицы Подгорной); Московский проспект (II этап от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина); улицу 2-ю Ляпинскую (от дома №33Б по улице Клубной до границ города); улицу Бабича (от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе).
За счет средств городского бюджета ремонт пройдет тут:
проспект Машиностроителей (от улицы Папанина до улицы Шандорной);
Первомайский переулок (от улицы Трефолева до улицы Первомайской);
Тепловой переулок (в районе дома №17 по улице Маховой);
улица Советская (от Советской площади до улицы Кедрова).