Стало известно, какие ярославские улицы обновят до конца года

Улицы Ярославля обновляют. Фото: Мэрия Ярославля.

Как сообщили в мэрии, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» нынче обновят следующие участки:

улица Советская (от Красной площади до улицы Трефолева);

проспект Фрунзе (от улицы Светлой до Костромского шоссе);

улица Панина (от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова);

улица Марголина (от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе);

улица Выставочная (от проспекта Октября до улицы Базовой);

улица Выставочная (от улицы Базовой до гаражного кооператива «Керамзит»);

улица Ростовская (от улицы Фабричной до улицы Посохова).

За счет субсидий из областного бюджета в порядок приведут 5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до улицы Подгорной); Московский проспект (II этап от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина); улицу 2-ю Ляпинскую (от дома №33Б по улице Клубной до границ города); улицу Бабича (от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе).

За счет средств городского бюджета ремонт пройдет тут:

проспект Машиностроителей (от улицы Папанина до улицы Шандорной);

Первомайский переулок (от улицы Трефолева до улицы Первомайской);

Тепловой переулок (в районе дома №17 по улице Маховой);

улица Советская (от Советской площади до улицы Кедрова).