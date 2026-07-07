В озеленении города участвуют ярославские подростки

Подростки помогают благоустраивать город. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии сообщили, что участники «ЯрОтряда» поддерживают чистоту улиц и парков, ухаживают за цветниками, занимаются благоустройством общественных пространств и озеленением города. Также для школьников организуют командные мероприятия, профориентационные встречи, патриотические акции, занятия по развитию лидерских качеств и подведение итогов каждой трудовой смены.

Работают ярославские подростки официально в соответствии с трудовым законодательством и получают зарплату в размере МРОТ, а также дополнительную материальную поддержку от Центра занятости.

По вопросам трудоустройства несовершеннолетних, а также их профориентации можно обратиться в молодежный центр «Точка» по телефону 73-87-21.