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НовостиОбщество7 июля 2026 15:51

В Ярославле рецидивист бил жену и грозил ей пистолетом

Оружие и боеприпасы он хранил незаконно
Георгий БРИНЧУК
Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

44-летнего мужчину, ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота оружия, обвиняют в причинении здоровью супруги вреда средней тяжести и угрозах убийством.

По версии следствия, в марте домашний тиран в ходе ссоры с женой несколько раз ударил ее кулаком по лицу, приставил к ее голове пистолет и угрожал убийством, а для устрашения выстрелил в сторону входной двери.

Подозреваемого задержали и завели на него дело, которое, как сообщили в областной прокуратуре, направлено в Красноперекопский районный суд.