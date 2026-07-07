Ярославская сирота восемь лет не может получить квартиру

Сирота уже восемь лет не может получить квартиру. Фото: Народный фронт Ярославль

Молодая женщина росла без родителей с бабушкой: ее мать и отца лишили родительских прав. Своей жилплощади у нее нет, а по месту регистрации в Некрасовском округе, в частном доме без удобств, прописаны ещё семь человек.

В 2018 году уже 23-летняя Анна узнала, что ей положено жильё. Она сразу встала в очередь, но квартиру так и не получила – и обратилась на прямую линию с президентом, после чего решением проблемы занялся Народный фронт.

Сейчас Анна живёт с мужем и двумя детьми в областном центре у родителей супруга. Суд обязал министерство имущественных отношений выделить девушке квадратные метры именно в Ярославле, где у семьи всё – работа, школа, садик, но ведомство обжаловало решение.

Народному фронту в профильном министерстве сообщили, что жильё в любом случае предоставят, но пока неизвестны сроки. Там пообещали пригласить Анну на личный приём и обсудить детали, а также напомнили о возможности получать компенсацию за съём жилья.

НФ взял ситуацию на контроль, проинформировал прокуратуру и следком.