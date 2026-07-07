Ярославского бизнесмена заставили вернуть коровник кооперативу

Коровник вернули хозяину. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Арбитражный суд Ярославской области постановил истребовать из незаконного владения местного предпринимателя здание коровника и передать его по акту приема-передачи сельскохозяйственному производственному кооперативу – собственнику спорного имущества.

Исполнительный лист поступил в Некрасовское отделение судебных приставов. Пристав уведомил должника о необходимости исполнить решение суда в добровольный срок, но тот не исполнил решение.

Сотрудник органа принудительного исполнения взыскал с должника исполнительский сбор – десять тысяч рублей – и направил требование об исполнении решения суда с установлением нового срока. За неисполнение ему грозила административная ответственность.

В установленный судебным приставом срок здание коровника было передано взыскателю.