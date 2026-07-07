В филиале Ярославского педуниверситета в Рыбинске открыто 48 бюджетных мест

Уже подано 14 заявлений. Фото: Дмитрий РУДАКОВ, max

Как сообщил глава округа Дмитрий Рудаков, 14 человек из Рыбинска, Рыбинского округа, Ярославля, Республики Коми уже подали заявления для зачисления. 12 планируют стать учителями русского языка и литературы (срок обучения четыре года), двое – учителя математики и информатики (пять лет).

Во время учебы студенты, сдавшие сессию без долгов, получают стипендии – 15 или повышенную 30 тысяч рублей. Выпускникам вручают дипломы государственного образца, после чего они гарантированно смогут устроиться в школы Рыбинска.

Выпускники школ с 2022 по 2026 год зачисляются в филиал по результатам ЕГЭ. Документы принимают до 21 августа. Абитуриенты со средним профессионально-техническим или высшим техническим образованием - по результатам экзаменов. Документы принимают до 12 августа - онлайн и очно.