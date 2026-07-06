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НовостиОбщество6 июля 2026 22:26

ООО «Вершина-Экспо» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов

к выборам депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации 9 созыва, назначенных на 20 сентября 2026 г.

Прайс-лист на интерьерную печать 720 dpi

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Прайс-лист на широкоформатную печать 720 dpi

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Прайс-лист на обработку широкоформатной и интерьерной печати

Проклейка карманов – 98,00 пог. м

Проклейка карманов с веревкой – 158,00 пог. м

Установка люверсов 10/12 мм – 21,00 шт.

Подрезка изображений – 14,00 пог. м

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