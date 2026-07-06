ООО «Вершина-Экспо» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов

Прайс-лист на интерьерную печать 720 dpi
Прайс-лист на широкоформатную печать 720 dpi
Прайс-лист на обработку широкоформатной и интерьерной печати
Проклейка карманов – 98,00 пог. м
Проклейка карманов с веревкой – 158,00 пог. м
Установка люверсов 10/12 мм – 21,00 шт.
Подрезка изображений – 14,00 пог. м
Реклама ООО «ВЕРШИНА-ЭКСПО» erid: 2W5zFGDwDWq ИНН 7604150442, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1, офис 3, (4852) 77-08-01, https://rpkvershina.ru, info@rpkvershina.ru