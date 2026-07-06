НовостиОбщество 6 июля 2026 22:26

ООО «Вершина-Экспо» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов

к выборам депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации 9 созыва, назначенных на 20 сентября 2026 г.