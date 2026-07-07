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НовостиОбщество7 июля 2026 13:26

Масштабный шахматный фестиваль пройдет в Данилове

Главным событием станет финал Кубка губернатора
Георгий БРИНЧУК
Шахматный фестиваль состоится 18 июля.

Шахматный фестиваль состоится 18 июля.

Фото: Правительство Ярославской области.

Это событие состоится 18 июля во второй раз подряд. В шахматную столицу Ярославской области съедутся около 200 спортсменов из всех округов.

Участвовать могут также любители. Ярославский международный гроссмейстер, чемпион Европы и тренер сборной России Владимир Поткин проведет сеанс одновременной игры. Также запланированы костюмированное шествие, театрализованное представление, мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы и выступления творческих коллективов.