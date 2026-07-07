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НовостиОбщество7 июля 2026 12:07

В Ярославской области проверяют подготовку к отопительному сезону

Областная комиссия проведет более 20 проверок в муниципалитетах
Георгий БРИНЧУК
Ремонт сетей в разгаре.

Ремонт сетей в разгаре.

Фото: Правительство Ярославской области.

Специалистам профильных ведомств предстоит оценить реальные темпы ремонта котельных и замены коммунальных сетей.

К зиме в области нужно подготовить 590 котельных, тысячи километров инженерных сетей, более 12 тысяч многоквартирных домов и свыше 1,7 тысячи объектов социальной сферы: школ, детских садов, больниц и других учреждений.

Продолжается обновление коммунальной инфраструктуры с привлечением федеральной поддержки. Крупнейший проект реализуется в Рыбинске, где идет капитальный ремонт почти 11 километров тепловых сетей. Завершено строительство нового водопровода в поселке Балобаново, продолжается строительство водовода от микрорайона Волжского до поселка Каменники, ремонтируются теплосети в Тутаеве, строятся канализационные сети в Данилове. Также в регионе запланированы строительство и модернизация более чем 20 газовых котельных.