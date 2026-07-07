Ярославских диспетчеров учат правильным действиям при угрозе БПЛА

Обучение диспетчеров 112. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в министерстве региональной безопасности, в Ярославской области стартовало обучение диспетчеров системы-112 работе при атаках БПЛА. Первая встреча прошла на базе регионального учебно-методического центра по ГО и ЧС.

На семинаре специалистов учили отличать ложную информацию от реальной угрозы; рассказывали, какие данные (направление, звук, визуальные особенности) нужно получить от очевидцев; тренировали взаимодействию с полицией, Росгвардией и МЧС; рассказывали о порядке информирования населения без создания паники и о действиях после падения дрона: оцеплении, запрете на использование связи вблизи места ЧС и передаче точных координат.

Специалисты отработали типовые сценарии прохождения сигнала до профильных ведомств. По итогам встреч будет создан выработать единый стандарт реагирования во всех муниципалитетах для максимальной безопасности жителей региона.