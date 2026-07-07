В Ярославле бизнесмен-мошенник взял с жильцов на 900 тыс. больше за ремонт

Жильцы переплатили почти миллион. Фото: Прокуратура Ярославской области..

58-летнему предпринимателю инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере, и подделку официального документа с целю облегчения совершения другого преступления.

По версии следствия, в апреле 2021 года индивидуальный предприниматель заключил с представителем жильцов многоквартирного дома на улице Нефтяников в Ярославле договор на выполнение капитального ремонта крыши стоимостью более 3,7 млн рублей.

С целью увеличения стоимости работ, а также придания правомерности своим действиям он подделал протокол внеочередного собрания собственников жилья и увеличил стоимость работ более чем на 390 тысяч рублей. Потом состряпал обязательный в таких случаях договор строительного контроля и акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения о фактически выполненных работах и их объемах.

На основании этих документов Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов оплачены работы на сумму более 4 млн рублей.

Но строительно-техническая экспертиза установила, что фактически выполнены работы на сумму 3,1 млн рублей, а жильцам причинен материальный ущерб в размере 900 тысяч рублей. На жулика завели уголовное дело.

В областной прокуратуре сообщили, что обманщику грозит до шести лет лишения свободы.