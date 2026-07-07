В Ярославской области лесозаготовитель заплатит за уничтожение среды обитания животных

Все, что осталось от леса. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Лес был вырублен в прошлом году на территории Первомайского охотничьего хозяйства. Разрешение было в порядке, но пользователь не оставил ни деревца и уничтожил среду обитания охотничьих ресурсов.

По информации контролирующих органов, указанный лесной участок являлся средой обитания кабанов, лосей, медведей, лисиц, зайцев, барсуков, куниц, рябчиков, тетеревов и др.

Прокуратура Первомайского района направила исковое заявление в суд о взыскании с лесозаготовителя в пользу бюджета муниципального образования ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 51 тысячи рублей.

Решением Первомайского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение.