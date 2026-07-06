В Ярославской области отменена угроза БПЛА

Беспилотная опасность отменена. Фото: КП

Глава региона Михаил Евраев объявил об отмене угрозы БПЛА в регионе.

Он действовал с 1.23 ночи 6 июня. Под утро пришлось ненадолго перекрыть выезд из города в направлении Москвы. По данным Минобороны России, сегодня наш регион атаковали 72 вражеских дрона.

Ранее мы сообщали, что два человека пострадали при атаке украинскими дронами Ярославской области. Им оказывается необходимая помощь.

Также дважды за день вводились ограничения в аэропорту Ярославля, сейчас воздушная гавань снова принимает и выпускает самолеты.