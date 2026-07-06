В ярославском городе работает врач из Египта

Египетский доктор выбрал Россию. Фото: Правительство Ярославской области.

Анвара Ибрагим Шабан в 2018 году поступил в медицинский университет, а после его окончания решил работать по специальности в Переславле-Залесском. Он участковый врач-терапевт терапевтического отделения поликлиники для взрослых.

По словам доктора, больше всего в нашей стране ему уникальные медицинские традиции и невероятная природа.

В областном правительстве напомнили, что только за прошлый год в государственные организации пришли более 420 медиков, в том числе 35 врачей из других регионов: Вологодской, Ивановской областей, Краснодарского края, Республики Коми, ЛНР и Москвы. Это позволяет закрывать кадровые потребности даже в самых отдаленных уголках региона.