Третий ночной забег пройдет по исторической части Ярославля

Спортсмены насладятся видами ночного Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области.

Мероприятие пройдет 18 июля в Ярославле. Основная инфраструктура масштабного спортивного события разместится на площади у Концертно-зрелищного центра «Миллениум».

Ожидается, что в забеге примут участие более двух тысяч любителей бега со всей страны. Участникам предстоит преодолеть дистанции пять и десять километров. Маршрут основных забегов проходит по исторической части вечернего города, включая Волжскую и Которосльную набережные, территории парка «Подзеленье», парка 1000-летия и музея-заповедника.

Также запланированы бесплатный тематический забег на 1 километр и детский старт на 500 метров. Помимо спортивной части, для участников и зрителей подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. На площадках мероприятия пройдут открытые тренировки, тематические мастер-классы, световое шоу и праздничный концерт.