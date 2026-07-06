Житель Ярославской области несколько часов уродовал знакомую

Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

51-летний житель Некрасовского округа обвиняется умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и незаконном лишении свободы, совершенном с применением насилия.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый пришел в гости к 45-летней знакомой. Пара поссорилась. Мужчина заблокировал входную дверь в дом и, не давая хозяйке дома возможности покинуть жилое помещение, в течение нескольких часов избивал ее и угрожал убийством.

Потерпевшей удалось освободиться лишь после того, как мужчина ушел, затем она обратилась в медицинское учреждение и органы полиции.

Последствия причиненных женщине травм признаны судебно-медицинскими экспертами и квалифицированы следствием как неизгладимое обезображивание лица.

Уголовное дело направлено в Некрасовский районный суд для рассмотрения по существу.