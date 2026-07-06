Новый хозяин восстанавливает старинный на Тверицкой набережной в Ярославле

Старинный дом подготовят к восстановлению. Фото: Правительство Ярославской области.

Новый владелец объекта культурного наследия местного значения «Дом жилой Кореневых – Поседимовых», расположенного в Ярославле на Тверицкой набережной, 47, организовал первоочередные работы.

Как сообщили в областном правительстве, здание длительное время находилось в аварийном состоянии. Оно было изъято и в прошлом году продано с публичных торгов. Новый собственник за непродолжительное время перешел к реальным противоаварийным мерам.

Рабочие под контролем службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области проводит расчистку объекта от строительного мусора и демонтаж старой штукатурки с внутренних стен здания, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций и подготовить памятник к полноценной реставрации.

Двухэтажный дом был построен в конце XVIII века. Первые сведения о владельцах относятся к 1810 году: Кореневы жили здесь до 1845 года, а с 1861 года до 1911-го дом находился в собственности московских мещан Поседимовых.