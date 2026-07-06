Ярославские ветераны СВО привезли медали из Иванова

Ярославские ветераны привезли из соседнего региона медали. Фото: Правительство Ярославской области.

В турнире участвовали 130 ветеранов СВО из Ивановской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Наш регион представили Роман Разживин, Андрей Мартынюк, Владимир Федоров, Кирилл Смирнов и Валерий Соколов.

Как рассказали в областном правительстве, состязание включали гиревой спорт (для паралимпийцев – в положении сидя), пауэрлифтинг (дисциплина «жим лежа»), стрельбу из лука и кибатлетику (прохождение специализированной трассы с препятствиями).

Лучшим в стрельбе из лука (с травмами нижних конечностей) стал Валерий Соколов. На вторую ступень пьедестала в стрельбе из лука (открытый класс) поднялся Андрей Мартынюк. Золото в гиревом спорте (более 80 килограммов) завоевал Кирилл Смирнов, а серебро – Валерий Соколов. Также Кирилл Смирнов занял третье место в пауэрлифтинге.