В ярославской прокуратуре работает «горячая линия» для школьников и абитуриентов

Звонить в прокуратуру можно до сентября. Фото: Прокуратура Ярославской области.

В регионе с 6 июля стартовал второй этап приёмной кампании в первые классы образовательных учреждений.

С 1 по 14 июля 2026 года проходит приём заявлений для участия в индивидуальном отборе для профильного обучения в десятые классы, с 27 июля начнут принимать заявления для зачисления в десятые классы универсального профиля.

Не обойдут стороной и абитуриентов. Документы для поступления в высшие учебные заведения можно подать до 10-20 июля (до 25 июля - для поступающих без вступительных испытаний).

Информацию о нарушениях прав несовершеннолетних и иных лиц при приёме и зачислении в образовательные организации можно сообщать дежурному прокурору ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону +7 910 816-63-33 .

«Горячая линия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.