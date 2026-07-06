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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:02

Сломавшую ногу жительницу Рыбинска доставили до скорой на надувной лодке

Травму она получила на острове Юршинский
Георгий БРИНЧУК
Пациентку пришлось везти на надувной лодке.

Пациентку пришлось везти на надувной лодке.

Фото: Правительство Ярославской области.

Несчастный случай, о котором сообщили в региональном минтрансе, произошел 4 июля.

Днем женщина сломала ногу на острове Юршинский. Спасатели на катере оперативно перевезли на остров бригаду медиков. Специалисты станции скорой помощи установили, что женщине необходимо в больницу.

От дома до берега пациентку довезли в импровизированной коляске. Оказалось, что поднять пострадавшую на катер невозможно. Пришлось погрузить ее в надувную лодку, которую предоставили местные жители. А уже это плавсредство осторожно отбуксировал к берегу катер. В ближайшем населенном пункта Свингино уже ожидала карета скорой помощи Рыбинской ЦРБ.

В оказании помощи женщине принимали участие два матроса - спасателя спасательной станции Переборы центра обеспечения действий по ГО и ЧС ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» Игорь Леушкин и Александр Котенков.