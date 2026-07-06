Сломавшую ногу жительницу Рыбинска доставили до скорой на надувной лодке

Пациентку пришлось везти на надувной лодке. Фото: Правительство Ярославской области.

Несчастный случай, о котором сообщили в региональном минтрансе, произошел 4 июля.

Днем женщина сломала ногу на острове Юршинский. Спасатели на катере оперативно перевезли на остров бригаду медиков. Специалисты станции скорой помощи установили, что женщине необходимо в больницу.

От дома до берега пациентку довезли в импровизированной коляске. Оказалось, что поднять пострадавшую на катер невозможно. Пришлось погрузить ее в надувную лодку, которую предоставили местные жители. А уже это плавсредство осторожно отбуксировал к берегу катер. В ближайшем населенном пункта Свингино уже ожидала карета скорой помощи Рыбинской ЦРБ.

В оказании помощи женщине принимали участие два матроса - спасателя спасательной станции Переборы центра обеспечения действий по ГО и ЧС ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» Игорь Леушкин и Александр Котенков.