В Ярославской области временно изменится движение электричек

Электрички ненадолго изменят расписание. Фото: Правительство Ярославской области.

В июле, как сообщили в СЖД, изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на Северной железной дороге в Ярославской области. Временно – на период проведения плановых работ по ремонту пути.

Скорректировано расписание поездов на александровском, костромском и даниловском направлениях.

Сокращенными маршрутами, до/от станции Рязанцево, будут следовать 15 июля поезда № 6009 Ярославль-Главный – Александров (у поезда на два с лишним часа сдвинется время отправления и прибытия) и № 6012 Александров – Ростов Великий.

Пассажиров призвали учитывать изменения при планировании поездок.