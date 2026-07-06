В Провинциальном колледже Ярославля откроют физико-технический класс

Соглашение об открытии класса подписано. Фото: Правительство Ярославской области.

Профильный класс откроют в сентября «Провинциальный колледж» и Демидовский университет, соглашение подписали ректор ЯрГУ Артём Иванчин и директор Провинциального колледжа Елена Семко.

В областном правительстве сообщили, что преподаватели физико-технического факультета вуза будут консультировать ребят по вопросам их научных исследований, помогать готовиться к защитам проектных работ и олимпиадам, читать лекции, проводить тематические практикумы, мастер-классы и лабораторные работы, а также вовлекать школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность.

Для учеников проведут экскурсии по лабораториям, встречи с учеными, преподавателями, студентами и выпускниками физико-технического факультета, организацию пробных экзаменов по тематическим дисциплинам, консультации школьников выпускных классов по выбору наиболее подходящих им образовательных программ из числа физических и естественно-научных направлений в Демидовском университете.