Газ проведут еще в пять ярославских деревень

Газ скоро появится еще в пяти деревнях. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что в Тутаевском округе идет строительство сетей для подключения к газу деревень Новоселки, Шелково и Мишаки. После этого можно будет газифицировать 120 домовладений. Одновременно будут построены распределительные сети внутри населенных пунктов. Работы должны завершиться до конца этого года.

Также стартовало строительство распределительных газопроводов в деревнях Агеево и Васильевское Некрасовского округа.

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе социальной догазификации. Для льготников предусмотрена компенсация расходов на подключение к газу до 150 тысяч рублей.