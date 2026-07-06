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НовостиОбщество6 июля 2026 9:09

Газ проведут еще в пять ярославских деревень

Строительство сетей продолжается в двух округах
Георгий БРИНЧУК
Газ скоро появится еще в пяти деревнях.

Газ скоро появится еще в пяти деревнях.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что в Тутаевском округе идет строительство сетей для подключения к газу деревень Новоселки, Шелково и Мишаки. После этого можно будет газифицировать 120 домовладений. Одновременно будут построены распределительные сети внутри населенных пунктов. Работы должны завершиться до конца этого года.

Также стартовало строительство распределительных газопроводов в деревнях Агеево и Васильевское Некрасовского округа.

После завершения строительства собственники смогут подключить свои дома по программе социальной догазификации. Для льготников предусмотрена компенсация расходов на подключение к газу до 150 тысяч рублей.