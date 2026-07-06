Гибелью пенсионеров при пожаре в Ярославской области занимаются следователи

Место происшествия. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы сообщали о гибели при пожаре в частном доме в Любиме 70-летнего мужчины и 78-летней женщины. Дом уничтожен огнем. Случилась трагедия 5 июля. предварительная причина – короткое замыкание.

В региональном СКР сообщили, что Тутаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выезжала прокурор Любимского района Ирина Богослова. Она также встретилась с родственниками погибших, выразила им соболезнования и рассказала о порядке предоставления мер социальной поддержки.