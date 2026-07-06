Беспилотная опасность действует в Ярославской области

Объявлена беспилотная опасность. Фото: КП

Об угрозе предупредил в 1.23 ночи 6 июля губернатор Михаил Евраев.

Он призвал земляков укрыться в ближайших зданиях, в помещениях - зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Практически одновременно об ограничениях в ярославском аэропорту объявил представитель Росавиации.

Кроме того, под утро было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В половине восьмого утра эти ограничения были отменены.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Также угроза БПЛА объявлена в соседней Костромской области.