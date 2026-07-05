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НовостиПроисшествия5 июля 2026 16:52

Трое детей пострадали при пожаре в Ярославле

Также ранены две женщины
Георгий БРИНЧУК
При пожаре пострадали дети.

При пожаре пострадали дети.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар случился 5 июля на улице 5-я Тверицкой в областном центре. Там загорелся частный жилой дом. Пожар тушил 21 спасатель, на место были направлены семь спецмашин МЧС России.

Пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей: две 4-летние девочки и 3-летний мальчик.

Огнем уничтожена пристройка и часть дома на площади 50 квадратных метров, повреждена хозпостройка на соседнем участке на площади 4 квадратных метра.

Дом, расположенный рядом с местом пожара, удалось отстоять.

Причины случившегося устанавливают дознаватели МЧС России.