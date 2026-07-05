Ярославские врачи собрали таз велосипедиста из кусочков

Операция длилась почти шесть часов. Фото: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьёва

Уникальную операцию сделали 42-летнему пациенту 14-го отделения больницы имени Соловьева. У него диагностировали многокомпонентную травму таза с тяжелым разрушением тазобедренного сустава, полилокальными переломами и серьезными повреждениями структур тазового кольца. Без хирургического вмешательства пострадавший мог навсегда потерять способность ходить.

Операция длилась около шести часов. Применив несколько передовых методик фиксации, хирургам удалось выполнить репозицию переломов и надежно закрепить все структуры таза в анатомически правильном положении с помощью специальных металлических конструкций.

Впереди у пациента – долгий путь к полноценному восстановлению, ему понадобится длительная реабилитация. Но врачи уверены, что все закончится благополучно. И кататься на велосипеде больной тоже сможет.