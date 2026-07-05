Ярославские школьники стали призерами соревнования «Школа безопасности»

Отличились ярославские спортсмены. Фото: Правительство Ярославской области.

На состязаниях в Смоленске честь региона представляли участники мобильного спасательного отряда ВДЮОД «Школа безопасности» «Тверицкий БАРС» центра образования – основной школы №46 Образовательного комплекса №15 г. Ярославля.

Программа соревнований была максимально приближена к реальной работе спасателей и включала комбинированную пожарную эстафету, поисково-спасательные работы на воде и в техногенной среде, маршрут выживания, полосу препятствий, кросс, плавание, КСУ, а также творческие конкурсы.

По итогам соревнований наши юные земляки завоевали золото в комплексе силовых упражнений (младшая возрастная категория); серебро – в поисково-спасательных работах на акватории в виде «комбинированная спасательная эстафета» (старшая возрастная категория и в поисково-спасательных работах на акватории в виде «заплыв на 50 метров» (старшая возрастная категория).

Подготовили команду центр детского и юношеского туризма и экскурсий Центра детей и юношества Ярославии и ГУ МЧС России по Ярославской области совместно с Пожарно-спасательной службой Ярославской области.