В Ярославской области продолжают зачислять в школы первоклассников

Продолжается зачисление в школы первоклассников. Фото: Правительство Ярославской области.

К концу первого месяца лета в первые классы зачислили детей, зарегистрированных на закрепленных за школами территориях, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение.

Вторая волна приема стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В эти сроки документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Подать заявление можно лично, заказным письмом с уведомлением о вручении или через Госуслуги.

В областном министерстве образования сообщили о намерении принять в первые классы около 13 тысяч детей. Информация о свободных местах размещена на сайтах школ. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родителям (законным представителям) ребенка для решения вопроса об устройстве в другую общеобразовательную организацию нужно обратиться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.