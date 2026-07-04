В Ярославской области будут судить напавшего на полицейских брата нарушителя

Место происшествия. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Инцидент произошел в марте в поселке Некрасовское.

Экипаж инспекторов ДПС в ходе патрулирования улиц остановил автомобиль, которым управлял водитель, ранее лишенный прав. Сесть в служебную машину он отказался, и полицейские применили физическую силу, чтобы доставить нарушителя в отдел.

Оказавшийся поблизости брат задержанного набросился на инспекторов и трижды ударил одного из них по голове, причинив легкий вред здоровью.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчине инкриминируют применение к представителю власти насилия опасного для жизни и здоровья. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Некрасовский районный суд для рассмотрения по существу.