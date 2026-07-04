Ярославского директора оштрафовали на 20 тысяч за коррупционное нарушение

Нарушения всплыли в ходе прокурорской проверки.
В июле прошлого года в строительную организацию на работу приняли бывшую сотрудницу правоохранительных органов.
Соответствующее уведомление по прежнему месту ее службы организацией до проведения проверки прокуратурой района не направлялось. А сделать это надо было практически сразу.
Прокуратура района возбудила в отношении руководителя коммерческой организации дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).
Руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу. Уплата штрафа поставлена прокуратурой района на контроль.