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НовостиОбщество4 июля 2026 12:25

Галерея истории Золотого кольца открылась в Ярославле

Она появилась на улице Нахимсона, 18
Георгий БРИНЧУК
Первая в стране галерея истории Золотого кольца.

Первая в стране галерея истории Золотого кольца.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве уточнили, что это первый в стране постоянно действующий объект, посвященный истории легендарного туристического маршрута. Открытие приурочено к 60-летнему юбилею легендарного маршрута.

На первом этаже развернулась Ярославская биржа с изделиями местных ремесленников. Биржи работают также в Рыбинске и Мышкине, запланировано открытие в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

На цокольном этаже – мультимедийная экспозиция, посвященная автору маршрута Юрию Бычкову, где можно узнать, как рождался главный туристический бренд страны.