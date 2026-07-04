Галерея истории Золотого кольца открылась в Ярославле

Первая в стране галерея истории Золотого кольца. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве уточнили, что это первый в стране постоянно действующий объект, посвященный истории легендарного туристического маршрута. Открытие приурочено к 60-летнему юбилею легендарного маршрута.

На первом этаже развернулась Ярославская биржа с изделиями местных ремесленников. Биржи работают также в Рыбинске и Мышкине, запланировано открытие в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

На цокольном этаже – мультимедийная экспозиция, посвященная автору маршрута Юрию Бычкову, где можно узнать, как рождался главный туристический бренд страны.