В Ярославле открылась «Улица Ангела»

"Улица Ангела" в Ярославле - первая в стране. Фото: Правительство Ярославской области.

Красивое общественное пространство появилось на улице Нахимсона в губернском городе. Это первая в стране точка масштабного проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов страны сетью семейных общественных пространств.

Картину Александра Ковтунца «Улица Ангела» ярославцы тоже увидят первыми в программе XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи», который сегодня стартует в регионе.

Площадка украшена декоративными элементами и гирляндами, здесь установлены необычные уличные часы и скамейки. В ближайшее время установят скульптуру «Ангел-хранитель» работы заслуженного художника России Константина Чернявского.

Работы по благоустройству улицы Нахимсона продолжаются. Здесь установят еще малые архитектурные тематические формы, выполнят озеленение, оборудуют фонтан.