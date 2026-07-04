Ярославский экспедитор через суд получил отпускные за девять лет

Суд не оставил ярославца без отпускных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина трудился на ярославском предприятии экспедитором с 2016-го по 2025 год. За все это время ему ни разу не предоставили отпуск. Когда в ноябре прошлого года горожанин уволился, он думал, что компенсацию за неиспользованное время отдыха ему выплатят, но этого не произошло.

Пострадавший подал в суд, требуя выплатить не только отпускные, но и проценты за нарушение установленного срока выплаты и моральный вред. А еще – пожаловался в прокуратуру и трудинспекцию: представители этих ведомств также обнаружили нарушения закона.

Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности. Но Красноперекопский суд с этим мнением не согласился и взыскал с предприятия 188 тысяч отпускных, 40, 6 тысячи - за несвоевременную выплату компенсации и 15 тысяч – за моральный вред.