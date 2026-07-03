На время театрального шествия транспорт в Ярославле изменит маршруты

Транспорт изменит маршруты. Фото: организатор перевозок ЯО

Ранее мы писали об ограничениях для транспорта 4 июля с десяти вечера до половины второго ночи на площади Волкова.

Как сообщил организатор перевозок области, некоторые автобусы на это время изменят маршруты.

Автобусы № 4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный», № 8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР», № 49 «Улица Ярославская - 15 МКР», № 76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Ярославль Главный», № 178 «Ярославль - Михайловский» на участке между остановочными пунктами «Улица Первомайская» и «Знаменская башня» будут следовать по улице Первомайской, Красной площади, улице Ушинского без остановок по маршруту объезда.

Муниципальный автобусный маршрут № 99 «Гипермаркет «Глобус» - Ярославль Главный» в обратном направлении движения между остановочными пунктами «Площадь Юности» и «Площадь Волкова» будет следовать по улице Комсомольская, Богоявленской площади, улице Первомайской без выполнения дополнительных остановок по маршруту объезда.

Троллейбусный маршрут № 1 «Ярославль Главный - ЯШЗ» в прямом направлении движения между остановочными пунктами «Ярославль Главный» и «Красная площадь» будет следовать по улицам Ухтомского, Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановочных пунктов «Полиграфкомбинат», «Жилой комплекс «Династия», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Площадь Волкова» и выполнением дополнительных остановок «Улица Ухтомского», «Улица Городской Вал», «Улица Лисицина», «Проспект Толбухина», «Улица Победы», «Улица Чайковского», «Мукомольный переулок», «Улица Первомайская».