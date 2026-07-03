Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 15:48

Ярославне грозит 10 лет тюрьмы за приватизацию земли по поддельным документам

Один из участков она успела продать
Георгий БРИНЧУК
Виновнице грозит до десяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновнице грозит до десяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мошенничестве с землей на сумму свыше 8,3 млн рублей нажилась 46-летняя горожанка.

По версии следствия, в 2018 году на основании поддельных документов женщина зарегистрировала право собственности на муниципальные участки общей площадью свыше 3,7 га в Ярославле и районе. Один из участков она раздробила и продала.

Позднее сделки незаконные сделки с землей были признаны недействительными, участки возвращены в муниципальную собственность, а виновницу привлекли к уголовной ответственности.

В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Горожанке грозит до десяти лет лишения свободы.