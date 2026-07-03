Больную девочку из Гаврилов-Яма обеспечили льготными лекарствами

Нужные препараты ребенку выдали. Фото: Георгий БРИНЧУК

15-летняя Вера страдает эпилепсией. С февраля девочке не выдавали льготный препарат. Мало того: лекарство было не купить и за свой счет, оно пропало из аптек. Найти его в аптеках за деньги в последнее время также было почти нереально. Когда гранул оставалось максимум на неделю, мама подростка обратилась в Народный фронт. Там направили запрос в региональное министерство здравоохранения и получили ответ.

В ведомстве объяснили, что гранул в необходимой ребёнку дозировке 250 мг нет на российском складе производителя и у оптовых фармацевтических компаний, поэтому закупки министерства были признаны несостоявшимися. Пациентов начали переводить на другую форму лекарства: эти таблетки в наличии имеются.

Девочке пообещали оперативно провести нужные дополнительные обследования. После этого мама Веры сообщила представителям президентского движения, что препарат выдали.

Дальнейшее медобслуживание ребёнка поставлено на контроль администрацией Ростовской ЦРБ.