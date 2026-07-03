В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Объявлена беспилотная опасность. Фото: КП

Об ограничениях объявил глава региона Михаил Евраев.

Он призвал тех, кто находится на улице, постараться укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях- зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Губернатор дополнил, что в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Стоит воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбрать другой маршрут.

"Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность», - посоветовал Евраев..

Максимальная беспилотная опасность также объявлена в соседней Костромской области.