В Ярославской области обнаружены нарушения на экоферме

Фермеру объявлено предостережение. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Нарушение всплыло при проверке в конце июня. На экоферме в Даниловском округе были обнаружены восемь «лишних» коров и одна овца, которые не были промаркированы и учтены в системе «Хорриот».

В конце 2025 года в хозяйстве числилось 14 голов крупного рогатого скота — все были промаркированы и отражены в системе. После того, как поголовье выросло, глава фермерского хозяйства не уведомила об этом ветеринарную службу. На 8 июня 2026 года в «Хорриоте» значилось уже 19 голов КРС (причём пять животных зарегистрировали только 2 июня), но при этом одна овца в системе отсутствовала.

Россельхознадзор направил фермеру предостережение, предложив в установленные сроки передать в государственную ветеринарную службу все необходимые данные, чтобы внести животных в компонент ФГИС «ВетИС» «Хорриот».