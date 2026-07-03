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НовостиОбщество3 июля 2026 11:50

В Рыбинской горбольнице заработало новое эндоскопическое оборудование

Это облегчит жизнь врачам и больным
Георгий БРИНЧУК
Новое оборудование уже используют доктора.

Новое оборудование уже используют доктора.

Фото: Правительство Ярославской области.

Современная медтехника за 25 млн рублей введена в эксплуатацию в Рыбинской городской больнице №1.

Теперь врачи смогут проводить больше современных операций с минимальным вмешательством на органах брюшной полости. В областном минздраве объяснили, что для пациентов это означает меньшую нагрузку на организм, меньше боли после операции, низкий риск осложнений и более быстрое восстановление.

Врачи заранее прошли обучение и переняли опыт ведущих специалистов областной больницы.