Ярославцев попросили не купаться в Волге и Которосли в черте города

Купаться не стоит даже на официальных пляжах. Фото: Георгий БРИНЧУК

В мэрии напомнили, что все три официальных пляжа – Центральный (Подзеленье), Тверицкий и Норский (Дзержинский) – работают, там дежурят спасатели, а дно очищено от мусора и установлены буйки.

Но купаться запретили врачи: исследования Роспотребнадзора показали, что вода на городских пляжах не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Ярославцев призвали временно отказаться от водных процедур и не разрешать детям заходить в воду.

Также чиновники отметили, что за купание в неположенных местах предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.