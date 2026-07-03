Осужденный за экстремизм ярославец попал под статью во владимирской колонии

Экстремист в ярославском суде. Скрин видео УФСБ РФ по Ярославской области

21-летнему бывшему россиянину инкриминируют публичные призывы к экстремисткой деятельности и участие в деятельности экстремистской организации.

В Ярославле горожанина осудили за то, что в 2023 году он вместе с соучастником пытался поджечь телекоммуникационную вышку. За это с учетом судимостей за мошенничества парень получил 11 лет колонии и в 2025 году был лишен российского гражданства.

Отбывая наказание, виновник неоднократно выкрикивал лозунги, пропагандирующие среди других осужденных признанное экстремистским международное движение, деятельность которого в России запрещена. А в мае прошлого года он применил насилие к сотруднику колонии, за что в мае текущего года был снова осужден.

Расследование новых дел, как сообщили в СКР Владимирской области и УФСБ по Ярославской области, продолжается.