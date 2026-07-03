Итоги выпускных экзаменов подвели в Ярославской области

Об итогах выпускных экзаменов рассказали в министерстве образования. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в областном правительстве, итоговые экзамены за 9 класс сдавали 14 тысяч человек, за 11 – почти 6 тысяч. ЕГЭ прошел в 57 пунктах. Самыми востребованными предметами стали обществознание, информатика и биология.

В регионе 92 100-балльника. Один выпускник получил 300 баллов по трем предметам, еще шестеро - по 200 баллов по результатам двух экзаменов;

ОГЭ прошел в 170 пунктах. География, обществознание, информатика и биология стали самыми популярными предметами по выбору.

За время кампании было зафиксировано 25 нарушений. С ЕГЭ удалили 11 человек, с ОГЭ – 14.

Выпускники, которых не устраивает свой результат, могут пересдать один предмет по выбору 8 и 9 июля.