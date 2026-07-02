Ярославскую фирму оштрафовали за загрязнение ручья

Загрязненный Дудкинский ручей. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

На загрязненный ручей в начале июня пожаловались жители района Резинотехника. В поселке Дудкино в водоем попадали стоки.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что ливневые стоки вытекают через пруды накопители предприятия в Заволжском районе, а оттуда попадают сначала в Дудкинское болото, потом в Дудкинский ручей и в итоге в Волгу. Разрешения на сброс стоков у компании не было.

Надзорное ведомство приняло постановление, после чего областное министерство лесного хозяйства и природопользования привлекло руководителя к административной ответственности за самовольное занятие водного объекта, несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов и нарушение правил охраны водных объектов, которое грозит их загрязнением. В общей сложности ему придется заплатить 60 тысяч рублей.

Прокурор также внёс руководителю представление об устранении нарушений, исполнение которого также проконтролирует надзорное ведомство.