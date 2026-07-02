В Ярославле ловят нарушителей в местах, не предназначенных для купания

Желающих нарушить запрет и искупаться пока не нашлось. Фото: Мэрия Ярославля.

Для предотвращения несчастных случаев специалисты мэрии Ярославля совместно с сотрудниками Центра гражданской защиты, Государственной инспекции по маломерным судам и полиции проверяют в первую очередь популярные места отдыха, где запрещено купаться. Таких потенциально опасных объектов в городе 19. Там установлены предупреждающие аншлаги.

Пока погода к водным процедурам не располагает, поэтому купальщиков нет. Но во время рейдов специалисты проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, напоминают о правилах безопасного поведения на воде, рассказывают о рисках купания в необорудованных местах и раздают информационные памятки, а в отношении нарушителей применяются меры административного воздействия. Особое внимание уделяется семьям с детьми и несовершеннолетним, находящимся у водоемов без сопровождения взрослых.

Для комфортного и безопасного отдыха в городе открыты три официальных пляжа:

Центральный городской пляж в парке «Подзеленье»

пляж на Тверицкой набережной

Норский пляж

Там дежурят спасатели, установлено необходимое спасательное оборудование, оборудованы кабинки для переодевания, а также обозначены зоны для отдыха у воды. Правда, по информации Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в настоящее время не соответствует микробиологическим нормативам, поэтому купание в водоемах не рекомендуется.