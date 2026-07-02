Судебные приставы бесплатно проконсультируют ярославцев

Прием приставы проведут вместе с представителями других ведомств. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Все желающие могут обратиться в три консультационных пункта.

7 июля прием с двух до трех часов дня на проспекте Октября, 17г всех желающих примут главный судебный пристав УФССП России по Ярославской области Антон Пряхин и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Записаться можно по телефону (4852) 59-64-07.

8 июля с двух до пяти часов дня ярославцев ждут в областном центре на Республиканской, 29. Там проконсультируют по вопросам взаимодействия при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности. Прием проведут представители УФССП России по Ярославской области; прокуратуры Ярославской области; ГУ ЦБ РФ по ЦФО (отделение по Ярославской области); МУ ФАС Ярославской области. Записаться на прием можно по телефонам (4852) 59-64-07, (4852) 31-61-17.

В этот же день с двух до трех часов дня в Ярославле на Революционной, 20 пройдет прием по вопросам оказания правовой поддержки участникам СВО и членам их семей. Можно будет встретиться с представителями ярославского филиала фонда «Защитники Отечества»; УФССП России по Ярославской области; членами Общественного совета при УФССП России по Ярославской области. Записаться на прием можно по телефону (4852) 59-64-07.