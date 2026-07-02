Жительница Ярославля 17 раз пыталась получить микрозаймы по фото паспорта подруги

Настойчивой мошеннице грозит два года колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летней ранее не судимой ярославне инкриминируют мошенничество и покушение на мошенничество.

По версии следствия в январе-феврале 2025 года женщина заполучила фото паспорта своей 31-летней подруги. При помощи копии документа она заключила в сети договор с микрофинансовой организацией и получила семь с половиной тысяч рублей.

Этого было мало, и женщина пыталась заключить ещё 16 договоров займа с тремя микрофинансовыми организациями на сумму более 635 тысяч рублей, но ей отказали.

А потом всплыла правда, и на горожанку завели уголовное дело.

В областной прокуратуре сообщили, что дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ярославля. Виновнице грозит до двух лет лишения свободы.