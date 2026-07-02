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НовостиОбщество2 июля 2026 15:12

В ярославской многоэтажке установили электроподъемник для инвалида

Сделать это помогли в прокуратуре
Георгий БРИНЧУК
Ярославец уже испытал чудо-подъемник.

Ярославец уже испытал чудо-подъемник.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

На прием к руководителю надзорного ведомства региона Клименту Юрздицкому обратилась местная жительница, которая попросила помочь с установкой пандуса в доме, где живет ее сын-инвалид.

Проверка показала, что подъезд вообще не был адаптирован для нужд мужчины, и он в течение длительное времени не мог возможности самостоятельно выйти на улицу.

Прокуратура направила исковое заявление об устранении нарушений законодательства. Эти требования были полностью удовлетворены. После этого в подъезде появилось настоящее чудо техники – электроподъемник. Больной мужчина уже проверил его в действии – и остался доволен.

Теперь инвалид с комфортом добирается на прогулку.

Прокуратура Ярославской области