В ярославской многоэтажке установили электроподъемник для инвалида

Ярославец уже испытал чудо-подъемник. Фото: Прокуратура Ярославской области..

На прием к руководителю надзорного ведомства региона Клименту Юрздицкому обратилась местная жительница, которая попросила помочь с установкой пандуса в доме, где живет ее сын-инвалид.

Проверка показала, что подъезд вообще не был адаптирован для нужд мужчины, и он в течение длительное времени не мог возможности самостоятельно выйти на улицу.

Прокуратура направила исковое заявление об устранении нарушений законодательства. Эти требования были полностью удовлетворены. После этого в подъезде появилось настоящее чудо техники – электроподъемник. Больной мужчина уже проверил его в действии – и остался доволен.