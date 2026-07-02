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НовостиПроисшествия2 июля 2026 15:04

В Рыбинске суд конфисковал автомобиль жены наркодилера

Сделать это попросили представители прокуратуры
Георгий БРИНЧУК
Машину конфисковали.

Машину конфисковали.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

54-летнего жителя Мышкинского муниципального округа осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет.

В в июне прошлого года мужчина изготовил из выращенных им на принадлежащем земельном участке растений полтора килограмма зелья и расфасовал его для последующего сбыта.

Продать «урожай» не удалось: к нему нагрянула полиция.

В судебном заседании государственный обвинитель ходатайствовал о конфискации используемых подсудимым при совершении преступления ноутбука и сотового телефона, а также транспортного средства - автомобиля «Рено Дастер», собственником которого являлась его супруга.

Суд приговорил виновника к шести годам колонии строгого режима, ноутбук, сотовый телефон и, автомобиль конфискованы в доход государства.